Darf der royale Nachwuchs wirklich nicht dabei sein? Kurz nachdem Prinz Philip (✝99) am vergangenen Freitag verstorben war, wurde am Wochenende bekannt, wann und wo die Trauerfeier stattfinden wird. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) wird bereits am 17. April bestattet – zudem ist eine Zeremonie in der St. George's Kirche in Windsor geplant. 30 Gäste dürfen an der Zeremonie teilnehmen – Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) gehören jedoch wohl nicht dazu.

Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage findet die Beerdigung in sehr kleinem Kreis statt – doch das sei nicht der Grund dafür, dass die Kinder von Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) nicht dabei sein werden. Laut The Telegraph seien die drei einfach noch zu jung für eine Teilnahme. Ihre Plätze seien älteren Gästen vorbehalten, die den Duke of Edinburgh womöglich schon jahrzehntelang gekannt haben.

Herzogin Meghan (39) fehlt ebenfalls auf der Gästeliste. Während sich ihr Mann Prinz Harry (36) gleich auf den Weg nach London machte, sei sie Berichten zufolge zu Hause in Los Angeles geblieben. Da die ehemalige Suits-Darstellerin hochschwanger ist, soll ihr Arzt ihr von der Reise nach Europa abgeraten haben.

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Getty Images Kate und William mit ihren Kindern auf dem roten Teppich in London, Dezember 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Remembrance Day 2019

