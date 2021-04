Es ist viel passiert in seinen beinahe 100 Jahren. 1921 auf der griechischen Insel Korfu geboren, musste Prinz Philip (✝99) nach einem militärischen Putsch mit seiner Familie früh ins französische Exil fliehen. Der Herzog von Edinburgh erlebte später einen Weltkrieg, Wirtschaftskrisen, den Brexit, traf über Jahrzehnte hinweg die Mächtigen der Welt. Als Prinzgemahl stärkte er seiner Frau Queen Elizabeth II. (94) den Rücken und durfte sich über Kinder, Enkel und Urenkel freuen. Ein bewegtes Leben also, auf das nun auf der Website der britischen Königsfamilie zurückgeblickt wird.

Beschrieben werden unter anderem Philips Kindheit und Jugend, die ihn zeitweise auch in den Süden Deutschlands geführt hatten. Dort war er in Salem zur Schule gegangen. Nachgezeichnet wird auch seine Ehe mit der Queen, die über ihren Gefährten einmal sagte: "Über all die Jahre hinweg war er meine Stärke und mein Halt und ich und seine ganze Familie [...] schulden ihm mehr, als er für sich beanspruchen würde." Nach dem Tod von König George VI musste Philip – deutlich früher als erwartet – in seine neue Rolle als Prinzgemahl schlüpfen. Erst in seinen letzten Jahren zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Informieren kann man sich auch über Philips zahlreiche royale Aufgaben, seine persönlichen Interessen, seine Besuche in den Ländern des Commonwealth' und seine Schirmherrschaften. Auch seine militärische Laufbahn wird auf der Website chronologisch nacherzählt. Immer wieder hatte Philip als Vertreter des Königshauses im In- und Ausland stationierte Soldaten besucht.

Getty Images Prinz Philip 1940

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip am Tag ihrer Hochzeit am 20. November 1947

SIPA PRESS / ActionPress Queen Elizabeth II. und Prinz Philip mit ihren Kindern im Jahr 1969

