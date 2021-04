Sie bleibt bisweilen ein Rätsel für ihre Fans: Georgina Fleur (31) scheint mit ihrem Lifestyle in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu hadern – zumindest mit einem Detail! Denn wie die Influencerin ihren Fans in ihrer Instagram-Story offenbarte, habe sie in den vergangenen Monaten etwas zugelegt: "Ich habe gerade eine alte Werbung aus dem Sommer gefunden, und ich habe sage und schreibe zehn Kilo zugenommen!" Damit heizt die quirlige Rothaarige die Gerüchteküche weiter an: Denn seit Anfang März wird spekuliert, ob Georgina schwanger sein könnte!

