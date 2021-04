Ist es das Ende ihrer Träume? Bei Die Höhle der Löwen stellte Mariam Vollmar gemeinsam mit ihrem Anwalt am Montag ihre Erfindung vor: Eine Art Sitz, der die Bewegungen eines Pferdes simuliert und bei einer gesünderen Haltung im Alltag helfen soll. In das Herzensprojekt investierte die Gründerin ihr gesamtes Erbe – und ging am Ende doch leer aus! Promiflash hat Mariam erzählt, wie es nun für sie und das Unternehmen weitergeht.

Dass keiner der Löwen ausreichendes Interesse zeigte, werde sie auf keinen Fall stoppen, versicherte die gelernte Werbetexterin im Promiflash-Interview. Im Gegenteil, ein Kinderwagen mit der Technologie stehe kurz vor der Marktreife: "Das Serienmodell des Buggys ist Ende Mai fertig. Dann startet eine Crowd-Funding-Kampagne, um die Serienproduktion zu finanzieren." Parallel dazu stehe ein Projekt in den Startlöchern, mit dem ein Prototyp für einen voll funktionsfähigen Therapiestuhl entwickelt werden soll, führte die 53-Jährige ihre Pläne aus.

Und ganz ohne Investor stehe ihre Idee auch nicht mehr da, verriet Mariam: "Mittlerweile ist es Lucky Loop zu meiner persönlichen Freude auch gelungen, einen namhaften Bayreuther Orthopäden als Teilhaber ins Team zu holen." Der Fachmann stehe ihr in sämtlichen ergonomischen und medizinischen Fragen beratend zur Seite. Die Wirksamkeit ihrer Produkte sei für sie schließlich der größte Antrieb, sagte die Unternehmerin abschließend.

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Moritz Ernicke und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Die "Die Höhle der Löwen"-Investoren

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Mariam Vollmar und Moritz Ernicke bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de