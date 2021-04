Für True Thompsons (3) Geburtstagsfete wurden offenbar keine Kosten und Mühen gespart! Am vergangenen Montag gab es im Hause der Reality-TV-Bekanntheiten Kardashian-Jenner allen Grund zur Freude: Khloé Kardashians (36) Tochter True wurde drei Jahre alt! Wie es sich gehört, wurde das neue Lebensjahr der kleinen Maus mit einer großen Party begrüßt: True durfte mit Disney-Stars wie Anna und Elsa ihren Ehrentag verbringen!

Prunkvoller könnte eine Party wohl kaum gestaltet werden. Auf Instagram-Story gewährte Trues Mama Khloé einige Einblicke der überwältigenden Sause: Bereits der Eingangsbereich wurde mit einer XXL-Girlande aus Luftballons verziert – und als wäre das noch nicht genug, wurden die Gäste im Innenbereich von Disney-Prinzessinnen empfangen. Für die Kids war ordentlich Unterhaltung geboten. Neben einer Hüpfburg im Garten konnten sich die Kleinen unter anderem auch bei einer Bastel-Session und dem Backen von Keksen austoben – selbstverständlich ebenfalls in prachtvoll geschmückter Kulisse.

Doch wer waren überhaupt die zahlreichen Gäste? Wie Mama Khloé vorab in ihrer Story verriet, werden nur Trues Cousinen und Cousins samt Eltern vorbeischauen. Auch Oma Kris Jenner (65) ließ sich den besonderen Tag ihrer Enkelin in einem pastellfarbenen Traum nicht entgehen. Auch via Instagram sendete sie dem kleinen Mädchen süße Glückwünsche: "Du bist so ein unglaublicher Segen!"

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Töchterchen True

Instagram / khloekardashian True Thompson mit ihrer Mama Khloé

Instagram / khloekardashian True Thompson und Kris Jenner im April 2021

