Diese traurigen Nachrichten sind um die ganze Welt gegangen: Prinz Philip (✝99), der geliebte Mann von Queen Elizabeth II. (94), ist am vergangenen Freitag verstorben – ein sehr schmerzvolles Ereignis für die britische Königsfamilie. Gut möglich, dass sein Tod und seine Beerdigung eines Tages in The Crown behandelt werden: Die erfolgreiche Netflix-Serie basiert nämlich auf dem Leben der Queen. Doch der verstorbene Herzog von Edinburgh hat nicht viel von "The Crown" gehalten...

Das behauptet nun zumindest Royal-Expertin Gyles Brandreth, die für Daily Mail schreibt: Philip soll keine einzige Folge von "The Crown" gesehen haben – und es auch nicht vorgehabt haben. Warum? Angeblich soll der Prinzgemahl der Queen diesbezüglich zu Gyles gesagt haben: "Ich habe kein Interesse an Seifenopern." Gut möglich, dass er hier auf den hin und wieder zweifelhaften Wahrheitsgehalt der Serie angespielt hat...

Auch sein Enkel Prinz Harry (36) äußerte sich vergangenen Monat in einem Interview mit James Corden (42) für dessen Late Late Show kritisch über das Netflix-Format: "'The Crown' tut so, als wäre alles so passiert – aber es ist Fiktion. Es basiert lose auf der Wahrheit. Es ist natürlich nicht akkurat", stellte der 36-Jährige klar. Komplett abweichen von der Realität würde die Serie aber nicht: "Es gibt einem eine ganz gute Idee davon, wie dieser Lebensstil ist, dieser Druck, die Pflicht über alles andere zu stellen."

Anzeige

Netflix Olivia Colman und Tobias Menzies in "The Crown"

Anzeige

Getty Images Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de