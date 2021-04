Bei Ex on the Beach werden die Kandidaten auch dieses Jahr wieder mit ihren Verflossenen konfrontiert! Während die Singles in der Villa neu anbändeln können, werden nach und nach auch deren Ex-Partner zu ihnen ins Paradies geschickt. Auch Diogo Sangre wagte sich dieses Jahr an den Liebesstrand – ob er Sorge hatte, welcher Ex-Flirt dort angespült werden wird, verriet er im Promiflash-Interview.

"Die Neugier darauf, was da auf mich zukommt, war natürlich groß", erzählte der 26-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Angst oder Sorge hatte er dabei aber nicht. "Auch wenn eine Beziehung oder ein Flirt schiefgeht, habe ich vor jeder Frau den höchsten Respekt. Das gehört sich so für mich. So wurde ich erzogen", erklärte der ehemalige Temptation Island-Verführer. Mit seinen Verflossenen glaubt er somit gut auszukommen, selbst wenn er nach der Trennung nicht mehr zu allen den regelmäßigen Kontakt pflegt.

Trotz aller Selbstsicherheit erwartete Diogo in der Show aber wohl doch eine heftige Überraschung. "Dass das Team ausgerechnet diejenige rausgesucht hat, die es dann am Ende war, hat mich dann aber fast umgehauen", erinnerte sich der Reality-TV-Teilnehmer und versprach: "Das wird extrem, Leute." Eine potenzielle Kandidatin könnte womöglich Pia Peukmann, die Ex-Freundin von Calvin Kleinen, sein. Ihr hatte der Kölner bei "Temptation Island" gewaltig den Kopf verdreht.

Instagram / diogosangre Diogo Almeida, "Temptation Island"-Kandidat von 2020

TVNOW / Frank Fastner Diogo Almeida, "Temptation Island"-Kandidat 2020

Temptation Island, RTL Diogo Almeida und Pia Peukmann bei "Temptation Island"

