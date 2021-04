Endlich steht der Cast zur neuen Staffel von Ex on the Beach! Im vergangenen Jahr ging TVNow mit der neuen Kuppelshow an den Start – mit Erfolg. Die Sendung bekommt eine zweite Staffel, in der sich die Kandidaten und Kandidatinnen nicht nur heißen Flirts, sondern auch ihren Ex-Partnerinnen und Ex-Partnern stellen müssen. Wann genau die neuen Folgen online gehen, ist noch nicht bekannt. Nun stehen aber die sieben Teilnehmer fest – und darunter sind einige bekannte TV-Gesichter.

Till Adam wird offenbar nicht müde, seine große Liebe vor Kameras zu suchen. Der Bademeister versuchte sein Glück bereits 2018 bei Love Island, zwei Jahre später stellte er seine Beziehung zu seiner mittlerweile Ex-Freundin Hanna Annika bei Temptation Island auf die Probe und zu guter Letzt war er 2020 bei Bauer sucht Frau. Ob es diesmal bei ihm funken wird? Auch Roxy hat bereits TV-Erfahrung sammeln können. Die Influencerin war zuerst als Verführerin bei "Temptation Island", nur einige Monate später stand sie auf der anderen Seite – ihre Partnerschaft mit Calvin Kleinen zerbrach 2020 bei Temptation Island V.I.P.

Diogo Almeida war in der gleichen "Temptation Island"-Staffel wie Roxy zu sehen und verdrehte als männlicher Single Pia Peukmann ordentlich den Kopf. Aus den beiden wurde aber nichts Ernstes, daher hofft der Tätowierer bei "Ex on the Beach" seine große Liebe zu finden. Die 28-jährige Sandra, Kassiererin Celina und Rapperin Lara konnten noch keine Fernseh-Luft schnuppern. Die drei sind aber zuversichtlich, dass sie in dem Format auf den richtigen Mann treffen. Der 25-jährige Tommy dürfte den französischen Zuschauer bekannt vorkommen, er spielte im vergangenen Jahr in einer bekannten Serie in Frankreich mit.

