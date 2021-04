Offenbar wird sich Queen Elizabeth II. (94) schon kurz nach Prinz Philips (✝99) Beerdigung wieder ihren Pflichten widmen. Die Monarchin musste vor wenigen Tagen einen schweren Verlust verkraften: Der ihr seit 73 Jahren angetraute Ehemann verstarb am Freitag im Alter von 99 Jahren – nur zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag. Die Beerdigung wird am kommenden Samstag in der St. George's Kirche stattfinden. Wenige Tage danach wird die Queen ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Die Londoner Tageszeitung Evening Standard berichtete, dass das britische Staatsoberhaupt sich am 22. April, nur vier Tage nach der Beisetzung, wieder um seine royalen Aufgaben kümmern wird – einen Tag nach seinem eigenen Geburtstag am 21. April. Die Queen sei entschlossen, "so viele königliche Pflichten wie möglich" zu erfüllen, um die "große Lücke" zu füllen, die der Tod des Prinzgemahls hinterlässt.

Immerhin verbrachten die 93-Jährige und Philip nahezu ihr ganzes Leben miteinander. Bei ihrer ersten Begegnung war das heutige Oberhaupt der Königsfamilie erst acht Jahre alt gewesen – sein zukünftiger Ehemann gerade einmal 13. Ihre Liebesgeschichte soll allerdings erst fünf Jahre später begonnen haben, woraufhin das Paar sich 1946 heimlich verlobt und ein Jahr später am 20. November 1947 geheiratet hatte.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Jahr 2010

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. 1979

