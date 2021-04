Leni Klum (16) weiß: Berühmte Eltern zu haben, ist nicht immer von Vorteil. Vor wenigen Monaten gab die 16-Jährige ihr Model-Debüt: Sie erschien gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Cover des Vogue-Magazins. Inzwischen hat die Blondine schon mehrere professionelle Fotoshootings hinter sich und durfte sogar die Berliner Fashion Week eröffnen. Doch jetzt hat Leni verraten: Mama Heidi (47) wirft einen großen Schatten auf sie!

Im Glamour-Interview gab Leni preis, dass es für sie nicht immer leicht sei, eine so erfolgreiche Mutter an ihrer Seite zu haben. Einerseits erlebte sie dadurch das Geschäft des Models von Kindheitstagen an hautnah mit. Andererseits weiß die 16-Jährige: Sie wird häufig mit der berühmten 47-Jährigen verglichen. "Auf der anderen Seite spüre ich natürlich den Druck, so gut zu sein wie sie", erklärte die junge Frau.

Aber Leni stellte gleichzeitig auch klar: "Ich muss nicht genauso sein wie sie. Wir sind sehr unterschiedlich, ich bin eine eigenständige Person. Ich bin Leni, nicht Heidi". Und jetzt plant die Model-Newcomerin auch, aller Welt zu zeigen, wer sie wirklich ist!

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Instagram / leniklum Leni Klum im April 2021

Getty Images Heidi Klum auf einer Victoria's-Secret-Fashion-Show im Jahr 2007

