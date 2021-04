Da sind die beiden aber kreativ gewesen! Erst vor wenigen Stunden überraschten Marie Nasemann (32) und ihr Partner Sebastian Tigges ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Das Paar wird zum zweiten Mal Eltern. In ihrem gemeinsamen Podcast rückten die zwei einfach mal so mit der Sprache heraus – doch nun machen sie es auch auf ihrer Social-Media-Plattform offiziell: Marie verkündet ihre Schwangerschaft im coolen Comic-Style!

Via Instagram veröffentlicht die werdende Zweifach-Mutter einige Bilder von sich und ihrem Liebsten, auf denen sie die Babynews in Form einer Foto-Lovestory im Stil der Zeitschrift Bravo preisgeben. Ihr Partner Sebastian geht es dann aber doch etwas klassischer an. "Nun denn, warum nicht? Nummer zwei, wir sind bereit", betitelt er einen Schnappschuss von sich und der 32-Jährigen mit einem Ultraschallbild vom zweiten Nachwuchs.

Vor noch nicht mal einem Jahr wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal Mutter. War das zweite Kind also geplant? Ja! Der aktuelle Lockdown und die vielen Schwangeren in ihrem Umfeld haben Marie dazu animiert. "Dann lieber jetzt gleich, wo eh niemand was machen kann und man eh nichts verpasst", gab sie mit einem Augenzwinkern zu.

Instagram / tiggess Marie Nasemann und ihr Partner Sebastian Tigges

Instagram / tiggess Sebastian Tigges, Marie Nasemann und ihr Sohn

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und ihr Sohn

