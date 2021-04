Hilary Duff (33) ist hin und weg von ihrer kleinen Maus! Nachdem die einstige "Lizzie McGuire"-Darstellerin im Oktober 2020 verkündet hatte, zum dritten Mal Nachwuchs zu erwarten, meldete sie sich Ende März mit den nächsten großen Neuigkeiten: Ihre Tochter Mae James Bair ist endlich auf der Welt und der große Stolz der 33-Jährigen. Wie sehr sie die Zeit mit ihrem Nesthäkchen genießt, macht sie jetzt mit süßen Postings noch einmal ganz deutlich!

In ihrer Instagram-Story teilt Hilary nun Eindrücke aus ihrem neuen Leben als Dreifach-Mama. Unter anderem zeigt sie sich im Schlafzimmer mit ihren Liebsten: Während sie Muttermilch abpumpt und ihre Zweitgeborene Banks Violet (2) auf dem Bett herumtobt, kuschelt ihr Mann Matthew Koma mit der kleinen Mae. Letzteres übernimmt kurz darauf dann aber die Blondine – und filmt sich dabei, wie sie ihre kleine Süße regelrecht abknutscht.

Die Schauspielerin hatte ihre Fans nach der Geburt ihrer Jüngsten zwar mit Baby-Updates auf dem Laufenden gehalten – das erste Foto von Mae bekamen sie jedoch erst Anfang April zu sehen. "Die meisten Leute machen das am ersten Tag, aber du bist das drittgeborene Kind, Mae Mae, also machen wir das erst am siebten. Eine glückliche erste Woche auf der Welt, meine Kleine! Wir lieben dich so", erklärte die Blondine das Timing des Posts.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihrem Mann Matthew und ihren Kindern

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihrem Baby Mae, 2021

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Tochter Mae James Bair

