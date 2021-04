Wie geht sie mit der pikanten Situation um? Für Marlisa gab es gleich zu Beginn der aktuellen Temptation Island-Staffel einen Schockmoment: Inmitten der heißen Single-Männer entdeckte sie eine Affäre aus früheren Zeiten! Verändert Erics Anwesenheit jetzt alles für die schöne Blondine? Scheitert der knisternde TV-Treuetest etwa an dem knackigen Ex-Flirt? Promiflash verriet sie, dass dieses Kapitel für sie abgehakt sei.

"Als ich Eric gesehen habe, dachte ich erst: Das ist doch ein Scherz, so viel Zufall kann es doch nicht geben", erzählte Marlisa im Promiflash-Interview. Sie habe sich erst erschreckt, es im Verlauf der Show aber eigentlich ganz gut gefunden, in der ungewohnten Situation eine vertraute Person dabei zu haben. Kennengelernt habe sie Eric 2018 auf einer After-Show-Party der Berlin Fashion Week, erinnerte die Bloggerin sich: "Wir sind dann ein paar Mal zusammen ausgegangen und haben das eine oder andere erlebt, bis wir beide gemerkt haben, dass es eher was Freundschaftliches ist."

Gefährlich werden könne ihr der Ex-Lover allerdings nicht, versicherte die Beauty: "Aufgewärmt schmeckt doch nur Gulasch. Deswegen, was Geschichte ist, ist Geschichte." Auch dass Eric ihre Unterwäsche aufbewahrt hat, lässt Marlisa kalt. Bis auf ein kleines Detail: "Ich habe meinen Schlüppi nur leider bis heute nicht von ihm zurückbekommen, wird also Zeit."

TVNOW / Frank Fastner Lola Weippert mit den "Temptation Island"-Paaren 2021

TVNOW / Frank Fastner Marlisa, Bloggerin

TVNOW Marlisa und Eugen mit anderen Kandidaten

