Ist etwa tatsächlich Nachwuchs unterwegs? Katharina Eisenblut und Marvin Ventura sorgten in der diesjährigen Staffel von DSDS für die Liebesgeschichte schlechthin. Sie lernten sich in der Show kennen, verliebten sich ineinander und sind auch nach den Dreharbeiten bis heute ein Paar. Kürzlich spekulierten Fans sogar, ob die Sänger womöglich bereits ein Baby erwarten – gegenüber Promiflash klärt Katharina jetzt auf!

Ein Foto, auf dem ihr Freund Marvin liebevoll ihr kleines Bäuchlein hält, brachte die Gerüchteküche zum Brodeln – dabei handelte es sich jedoch um ein sogenanntes Food-Baby. "Ich bin nicht schwanger, sondern habe einfach nur sehr viel zugenommen. Seit ich mit Marvin glücklich in einer Beziehung bin, habe ich deutlich zugenommen", verrät die Musikerin im Interview mit Promiflash. Liebe geht bekanntlich durch den Magen und so zeigt Katharinas Waage momentan rund zehn Kilo mehr an.

Aktuell ist sie also nicht schwanger – dennoch kann sich Katharina gut vorstellen, eines Tages mit Marvin eine Familie zu gründen. "Jetzt wollen wir uns aber erst mal auf uns konzentrieren. Sollte doch das Leben es anders für uns entscheiden und ich würde ungeplant schwanger werden, würden wir uns trotzdem sehr auf ein gemeinsames Kind freuen", verrät sie abschließend. Während sie mit zwei Kids happy wäre, träumt ihr Partner gleich von drei: "Mal sehen, wie wir uns dabei einig werden in den nächsten Jahren."

