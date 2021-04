Calvin Kleinen erklärt sich. Der Temptation Island-Boy sorgte in der Promis unter Palmen-Auftaktfolge von Beginn an für ordentlich Streitpotenzial: Zusammen mit seinem Kumpel Henrik Stoltenberg gönnte sich Calvin ein Glas nach dem anderen. Weil er besoffen einige Gegenstände kaputtmachte, die Scherben aber nicht wegräumen wollte, machte er sich vor allem Melanie Müller (32) zur Feindin. Nur verriet Calvin, warum er so viel gebechert hat.

Mit Promiflash plauderte der Partyhengst über seinen Alkoholexzess in der Reality-TV-Show und erklärte: "Wir waren übereuphorisch. Es ist Corona, und da war das erste mal wieder eine richtige Party. Ich komme von ganz unten aus der Ecke Aachen aus Mamas Zimmer. Ist doch klar, dass wir da erstmal gefeiert haben." Sein Verhalten in der ersten Folge von "Promis unter Palmen" bereue er aber ganz und gar nicht.

In seiner Instagram-Story entschuldigte sich Calvin aber dennoch vor einigen Tagen für seine Performance. "Ich entschuldige mich hiermit auch im Namen von Henrik Stoltenberg dafür, dass wir so viel getrunken haben und kein gutes Vorbild sind in dem Fall", betonte der Rapper. Wie er aber weiter andeutet, wird es in der Sendung wohl noch weitere Saufgelage geben.

SAT.1 Katy Bähm, Henrik Stoltenberg und Calvin Kleinen bei "Promis unter Palmen"

Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

Calvin Kleinen im Juli 2018

