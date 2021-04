Nik (32) und Jessica Schröder (26) nehmen ihre Fans mit auf ihre Reise zum Eltern-Dasein! Vor einigen Wochen hatten die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und ihr Mann eine zuckersüße Neuigkeit verkündet: Das Paar erwartet aktuell zum ersten Mal Nachwuchs. Heute gaben die beiden Reality-TV-Sternchen dann auch endlich das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes preis – sie bekommen eine Tochter. Aber damit nicht genug: Nik und Jessis kleines Mädchen hat nämlich auch schon einen Namen!

Niklas und Jessi veröffentlichten heute einen niedlichen YouTube-Clip, in dem sie stolz das Geschlecht ihres Babys verkündeten – aber nicht nur das! Besonders aufmerksamen Fans fällt nämlich ganz am Ende des Videos eine weitere vielsagende Sequenz auf. "Mama und Papa freuen sich auf dich, Hailey Emilia", schreiben die werdenden Eltern in dem Clip und machen damit zusätzlich zum Babygeschlecht auch gleich den Namen ihrer Tochter publik.

Nik und Jessis Namenswahl fand bei ihrer Community großen Anklang. Auf der Videoplattform schwärmten zahlreiche Fans von dem Namen ihrer kleinen Tochter. "Ihr habt exakt den gleichen Namen gewählt, den ich seit Jahren schon wunderschön finde", "So ein schöner Name" oder auch: "Wunderschöner Name", lauten nur einige der vielen positiven Rückmeldungen.

