Johannes Haller (33) ist total verknallt! Der einstige Bachelorette-Kandidat konnte zwar erst drei Jahre nach der Show bei der einstigen Rosenverteilerin Jessica Paszka (30) punkten, doch dafür scheint ihre Beziehung nun besonders intensiv zu sein: Seit Ende vergangenen Jahres ist das Paar verlobt und erwartet derzeit seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Regelmäßig bekunden die Turteltauben auch im Netz ihre Liebe füreinander und lassen ihre Fans daran teilhaben. Jetzt zeigt Johannes erneut mit einem süßen Beitrag, wie glücklich er mit seiner Liebsten ist!

Auf seinem Instagram-Account teilt der gebürtige Ravensburger nun eine Momentaufnahme von sich und seiner Jessi auf einer Jacht in Ibiza. Die einstige Let's Dance-Kandidatin setzt dabei ihre Schwangerschaftsrundungen in Szene und wirkt überglücklich. Auf dem Schnappschuss lächeln die beiden und scheinen es gar nicht mehr erwarten zu können, ihren kleinen Sonnenschein bald in den Armen halten zu dürfen. "Ich liebe dich mehr als gestern und so fühle ich jeden Tag", bringt Johannes seine Gefühle unter dem Bild zum Ausdruck.

Und auch zahlreiche Fans freuen sich mit dem 33-Jährigen über sein Liebesglück. "Wunderschön. Ihr seid einfach so ein tolles Paar, Jessica und Johannes. Alles Gute euch" und "Ihr seid so süß zusammen, ich will auch so etwas", lauten nur zwei der vielen begeisterten Kommentare von seinen Followern unter dem Foto.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Star

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im Oktober 2020

