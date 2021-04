Niklas (32) und Jessica Schröders (26) freuen sich auf ein kleines Mädchen! Das haben die Inlfuencer am Donnerstag bekannt gegeben. Da für das Paar schon länger feststeht, dass es sich gemeinsamen Nachwuchs wünscht, hatte es auch schon Zeit, sich über einen Namen für sein Töchterchen Gedanken zu machen. Schon jetzt steht fest: Die beiden wollen die Kleine Hailey Emilia nennen. Promiflash verrieten sie, dass sie diese Entscheidung nicht einfach nur nach dem Klang der Namen getroffen haben. Dahinter steckt eine Geschichte.

"Jessi kannte den Namen Hailey schon vorher von Vampire Diaries, ihre Lieblingsserie, die sie vor fünf oder sechs Jahren geschaut hat", erklärte der werdende Papa gegenüber Promiflash. Als sie dann gemeinsam Modern Family geguckt haben, habe es dort wieder einen Charakter namens Hailey gegeben. Und so kam es offenbar zur Idee. "Wir haben damals schon gesagt: Wenn wir eine Tochter bekommen, wird sie so heißen", verriet Nik.

Der Name Emilia habe vor allem für die Mama in spe eine besondere Bedeutung: "Da ihre Uroma so hieß und sie eine sehr wichtige Person für Jessi war." Aus Liebe und Respekt habe sich die YouTuberin dazu entschlossen, den Namen ihrer Urgroßmutter weiterzuführen und Nik fand die Vorstellung auch sehr schön.

Instagram / jessicooper Jessica Schröder, Influencerin

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, Ex-Bachelorette-Kandidat

