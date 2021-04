Dicke Luft bei Germany's next Topmodel! Der Konkurrenzkampf im Modelloft wird Woche für Woche größer. Dabei wollen Heidi Klums (47) Mädchen sich natürlich von ihrer besten Seite zeigen. Kandidatin Ashley Amegan zweifelt mittlerweile an ihrer zurückhaltenden Art – immerhin kommen aufgeschlossenere Girls wie Dascha (20) und Soulin offenbar besser beim Kunden an. Doch Ashley will sich nicht verstellen: In ihrer Rechtfertigung gegenüber den anderen Kandidatinnen wetterte sie nun gegen Dascha!

Für Ashley sei die kurvige Schönheit mit ihrem Auftreten kein Vorbild, wie sie den anderen Mädchen in Daschas Abwesenheit erklärte: "Ich hab nicht nur das Ziel zu modeln, sondern irgendwann mal Juristin zu sein. Und dann kann ich mich nicht so vulgär geben wie Dascha zum Beispiel!" Mitstreiterin Elisa (21) zeigte sich von der Aussage empört – immerhin habe sie in Bezug auf Dascha eine ganz andere Meinung. "Ich finde es nicht gerechtfertigt, zu sagen, dass Dascha vulgär ist, weil das ist sie nicht. Sie kann sich gut ausdrücken und hat kein Sprachniveau, das unter der Gürtellinie ist", stellte die Blondine klar.

Elisas Meinung nach sollte Dascha auch wissen, wie Ashley offenbar über sie denkt. Aus diesem Grund erzählte die 20-Jährige ihrer TV-Mitbewohnerin kurz vor dem Walk von der Meinungsverschiedenheit. "Das ist echt beleidigend, also volle Möhre", äußerte sich Dascha sichtlich gekränkt. Besonders die Tatsache, dass ihr Ashley das nicht persönlich mitteilen könne, sei für das Curvy-Model ein No-Go. Auf Elisas Nachhaken zeigte sich Ashley aber weiterhin gelassen: "Vulgär ist ein komplett objektiver Begriff!" Die Münchnerin sehe darin keine Beleidigung.

Instagram / ashley_amg Ashley, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / elisaaascg Elisa, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / dascha_ua Dascha, "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin 2021

