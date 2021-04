Wie steht es um Alexander Schäfers Gesundheitszustand? Letztes Jahr versuchte der Sonnyboy noch als Prince Charming, das Herz von 20 Single-Männern zu erobern. Seit seiner Teilnahme an dem TV-Format hat der Hottie jede Menge neuer Fans für sich gewonnen – und die waren zuletzt in großer Sorge, weil Alex im Netz kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Ihre Sorge war offenbar berechtigt, denn jetzt meldet er sich aus dem Krankenhaus!

"'Alles gut bei dir?', 'Seit Ewigkeiten keine Storys?', 'Lebst du noch?'", beginnt Alex seinen Beitrag auf Instagram, indem er zunächst Fragen seiner Fans, die ihn in der vergangenen Zeit erreichten, auflistet. Daraufhin offenbart der Marketing-Manager auch, was der Grund seiner medialen Abwesenheit ist. "Ihr Lieben, mich hat’s komplett umgehauen und mein Körper hat wohl die Notbremse gezogen", erklärt Alex. Auf dem dazugehörigen Foto liegt er in einem Krankenhausbett und schaut bedrückt in die Kamera.

Doch Alex gibt auch Entwarnung. Er darf die Klinik wieder verlassen, doch vollständig genesen ist er noch nicht. "Heute darf ich endlich wieder aus dem Krankenhaus und daheim weiter gesund werden", erklärt der Reality-TV-Teilnehmer und verspricht, sich bald wieder bei seinen Fans zu melden: "Ich komme zurück!"

TVNOW Prince Charming Alexander Schäfer

Instagram / alexperiences Alexander Schäfer, "Prince Charming" 2020

TVNOW / Arya Shirazi "Prince Charming"-Star Alexander Schäfer

