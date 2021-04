Wie wird Prinz Harry (36) bei der Beerdigung seines Opas Prinz Philip (✝99) erscheinen? Am Samstag wird der verstorbene Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) beerdigt. Im Rahmen dieses traurigen Anlasses wird Harry nach seinem Skandal-Interview mit Oprah Winfrey (67) erstmals wieder auf seinen Bruder Prinz William (38) treffen. Nun ist die große Frage, wie sich die Geschwister verhalten werden. Dass die beiden Seite an Seite zu sehen sein werden, scheint ausgeschlossen...

Am kommenden Samstag wird Prinz Philips Sarg von der Trauergemeinde zur St. George’s Chapel am Schloss Windsor begleitet. Wie auf der offiziellen Website des Buckingham Palace erklärt wird, werden Harry und William bei der Prozession nicht nebeneinander laufen – stattdessen trennt ihr Cousin Peter Phillips die zwei. Einem Palast-Insider zufolge soll Streitspekulationen auf diese Weise kein Nährboden geboten werden: "Wir werden uns in kein Drama oder Ähnliches reinziehen lassen", stellte der Insider klar, wie das Magazin Ap News berichtet. "Dies ist eine Beerdigung und mit der geplanten Vorgehensweise werden die Wünsche der Königin berücksichtigt", ergänzt er.

Wie Daily Mail berichtet, wird der Thronfolger Prinz Charles (72) den Trauerzug anführen. Die Queen wird auf ihn und den Rest der Trauergemeinde in der Kapelle warten, zu der sie von einer Hofdame begleitet werden wird – Letztere wird jedoch, aufgrund der limitierten Anzahl an Gästen, an der Beerdigung selbst nicht teilnehmen.

