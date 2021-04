John Legend (42) möchte sein Glück am liebsten mit der ganzen Welt teilen! Seit 2013 ist der Sänger nicht nur glücklich mit seiner Frau Chrissy Teigen (35) verheiratet – die beiden haben mit Sohn Miles (2) und Tochter Luna (5) mittlerweile auch zwei gemeinsame Kinder. Letzteres durfte kürzlich ein neues Lebensjahr begrüßen – das kleine Mädchen ist fünf Jahre alt geworden. Zu diesem besonderen Anlass teilte Papa John besonders rührende Worte im Netz!

Via Instagram wurde der stolze Zweifach-Vater nun doch etwas wehmütig – immerhin wächst seine kleine Maus in der Zwischenzeit längst zu einem großen Mädchen heran: "Unser Baby ist jetzt schon fünf!" Der Musiker kann es offenbar selbst kaum glauben. Viel zu schnell war die Zeit vergangen, in der Johns Nachwuchs noch windeln trug und er ihn in den Armen halten konnte. Inzwischen strahlen der 42-Jährige und seine kleine Prinzessin bei einem niedlichen Selfie fleißig um die Wette.

Die Fans des "All of Me"-Interpreten sind von den neuen Aufnahmen jedenfalls begeistert. Neben zahlreichen Glückwünschen an das Geburtstagskind häufen sich auch die Komplimente. "Eine wahrhaftige Schönheit wie Mama Chrissy!" oder "Sie ist so ein süßes Mädchen!" lauten beispielsweise nur zwei Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / johnlegend John Legends Tochter Luna

Instagram / johnlegend John Legend, Sänger

Instagram / johnlegend Luna Simone, Tochter von Chrissy Teigen und John Legend

