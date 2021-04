Sind Kate Merlan (34) und ihr Liebster bald im Fernsehen zu sehen? Im Dezember 2020 gab der Realitystar bekannt, wieder in festen Händen zu sein. In dem Profikicker Jakub Jarecki scheint sie endlich die große Liebe gefunden zu haben – kann sich offenbar sogar eine Hochzeit und gemeinsame Kinder mit ihm vorstellen. Doch würde die Tattoo-Liebhaberin auch ein gemeinsames TV-Projekt mit ihrem Freund starten wollen? Das hat Kate nun gegenüber Promiflash ausgeplaudert.

"Ich möchte, dass die Leute ihn besser kennenlernen. Wie wir miteinander sind, ist schon sehr speziell", sagt sie im Promiflash-Interview. "Wir werden auch gemeinsam etwas drehen", fährt Kate fort. Ein Grund dafür scheint aber auch Jakubs Eifersucht zu sein. Denn in den Medien wurden der Beauty bereits öfter Flirts mit ihren TV-Kollegen nachgesagt. "Er las zum Beispiel Schlagzeilen, in denen ich in Verbindung zu anderen Männern gebracht wurde. Da muss er mit sich selbst kämpfen. Er wird halt immer wieder mit meinen Geschichten konfrontiert. Er ist sehr eifersüchtig", erklärt die 34-Jährige daraufhin.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Kate gemeinsam mit ihrem Partner in einer Show mitmacht. So nahm sie 2019 an der Seite ihres damaligen Freundes Benjamin Boyce (52) an Das Sommerhaus der Stars teil. Noch während der Ausstrahlung trennte sich das Paar allerdings.

Jakub Jarecki, Profikicker

Kate Merlan, Realitystar

Kate Merlan und Benjamin Boyce

