Behält Jennifer Lopez (51) etwa ihren sündhaft teuren Verlobungsring? Nachdem wochenlang Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus zwischen der Sängerin und Alex Rodriguez (45) kursierten, ist es nun offiziell: Die beiden gehen getrennte Wege. Dabei hatte A-Rod keine Kosten gescheut und der Musikerin vor zwei Jahren noch einen prunkvollen Verlobungsring an den Finger gesteckt – dafür soll er knapp eine Million Dollar hingeblättert haben. Doch wer behält das wertvolle Schmuckstück nun nach der Trennung? J.Lo soll den Ring bislang nicht zurückgegeben haben!

Der Klunker soll auch nach der geplatzten Verlobung aktuell weiterhin im Besitz die 51-Jährigen sein, plauderte eine Quelle gegenüber TMZ aus. Bislang habe das auch überhaupt nicht zur Diskussion gestanden, immerhin habe das Ex-Paar im Laufe seiner Beziehung reichlich Schmuck hin und her geschenkt. Während der Sportler Jennifer mit sämtlichen Juwelen verwöhnt hatte, hatte sie wohl dazu beigetragen, seine enorme Uhren-Sammlung weiter auszubauen. Demnach sei niemand jemandem etwas schuldig und somit noch nicht entschieden, wer den Ring letztendlich behält.

Der Verbleib des Verlobungsringes wird wohl keinen Streit zwischen den beiden entfachen, wie der Insider versicherte. Die "Jenny From The Block"-Interpretin und der Ex-Profi-Baseballspieler sollen weiterhin gut miteinander auskommen. Schon in ihrem Statement hieß es, dass sie auch nach ihrer Trennung Freude bleiben wollen.

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei ihrer Verlobung

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de