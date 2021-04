Daniela Büchner (43) wagt mal wieder ein Umstyling. Wenn es um ihre Haare geht, ist die Mallorca-Auswanderin nicht gerade zimperlich. Immer wieder überrascht sie ihre Fans mit einer neuen Frisur. Vor allem in Sachen Haarfarbe ist die fünffache Mutter experimentierfreudig. Nun hat sich Daniela wieder für einen neuen – sommerlichen – Look entschieden: Sie hat sich die Haare beim Friseur aufhellen lassen!

In ihrer Instagram-Story teilte die 43-Jährige einige Clips, die sie beim Friseur zeigten. Danni ließ sich dort helle Strähnchen in ihr braunes Haar machen. Ganz warm geworden ist sie mit ihrer neuen Farbe bisher aber offenbar noch nicht. "Meine Haare sind wieder ein bisschen heller. Ich muss zugeben, es ist total ungewohnt. Aber ich wollte zum Sommer hin wieder ein bisschen heller werden", erklärte sie. Ob Danni diesem neuen Look lange treu bleiben wird, weiß sie allerdings selbst noch nicht: "Wir schauen mal, wie lange es so bleibt."

Dabei ist Dannis letzter Friseurtermin noch gar nicht so lange her. Erst Mitte März überraschte die Witwe von Jens Büchner (✝49) ihre Fans schon einmal mit einer haarigen Veränderung. Sie ließ sich einen Pony schneiden. Wie gefällt euch Danielas neue Haarfarbe? Stimmt ab!

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, März 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im März 2021

