Jessica Paszka (31) wird von ihren Gefühlen übermannt. Die Bachelorette von 2017 feierte am Donnerstag ihren 31. Geburtstag. Für die Beauty war es ein ganz besonderer Geburtstag. Sie verbrachte ihren Ehrentag nicht nur zum ersten Mal in ihrer Wahlheimat Ibiza, es ist auch Jessis erster Geburtstag, an dem sie schwanger ist. Ob die Hormone der Grund für ihren Gefühlsausbruch waren? Die werdende Mutter war total gerührt von den Gesten ihrer Liebsten und Fans.

"Ich bin so überwältigt über so viele Glückwünsche. Danke!", ließ die frischgebackene 31-Jährige ihre Follower auf Instagram wissen. In ihrer Story kamen ihr vor Rührung sogar die Tränen. Jessi war jedoch nicht zuletzt wegen ihres Verlobten Johannes Haller (33) voller Glücksgefühle. "Johannes hat so viele Überraschungen heute für mich gehabt, ich bin einfach nur sprachlos. Danke! Ich weiß gar nicht, womit ich das alles verdient habe", ließ sie ihren Emotionen freien Lauf.

Es dauert nicht mehr lange, dann wird ihre Liebe mit der Geburt ihres ersten Kindes gekrönt. Jessi und Johannes erwarten ein Mädchen. Sogar der Name steht schon fest. "Sie wird einen Doppelnamen haben", gab die Blondine kürzlich preis.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka in der 33. Schwangerschaftswoche

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

