Melanie Müller (32) legte sich erneut unters Messer! Die einstige Bachelor-Kandidatin steht dazu, dass sie ihrem Aussehen hin und wieder etwas nachhilft. Mittlerweile hat die Reality-TV-Bekanntheit schon einige Beauty-Eingriffe hinter sich. Jetzt verriet Melanie im Gespräch mit Promiflash: Vor ihrer Teilnahme bei der diesjährigen Promis unter Palmen-Staffel hat sie sich erneut aufhübschen lassen – und zwar ließ sie sich Fett absaugen!

"Ich habe einiges machen lassen an meinem Körper", erzählte die 32-Jährige im Promiflash-Interview. Sie sei inzwischen einfach nicht mehr die Jüngste und vor allem auch nicht mehr die Schlankeste. Während eine Elena Miras (28) einfach toll in ihrer Haut aussehe, habe sich bei Melanie in den vergangenen Monaten aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise ein bisschen Speck angesammelt. Deshalb habe sie etwas an ihrem Körper machen lassen wollen. "Das ist natürlich nicht 'Promis im Schnee', sondern 'Promis unter Palmen'. Man rennt da doch nur im Bikini rum", witzelte sie.

Bei dem Eingriff handelt es sich aber nicht um die erste Fettabsaugung der einstigen Dschungelcamp-Kandidatin. Im vergangenen November bekam die Zweifachmutter gleich ein komplettes Makeover: Dabei ließ sie neben einer Liposuktion auch eine Augenlidstraffung durchführen. Zudem entschied sie sich dafür, ihre Kaiserschnittnarbe entfernen zu lassen.

Melanie Müller im September 2020

Melanie Müller, November 2017 in Leipzig

Melanie Müller beim Deutschen Fernsehpreis, 2014

