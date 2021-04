Helen Flanagan (30) genießt die Zeit mit ihren Kids! Vergangenen September gaben die Schauspielerin und ihr Liebster Scott Sinclair bekannt, dass sie bereits zum dritten Mal Eltern werden. Seit Ende März dürfen sich ihre zwei Töchter Matilda und Delilah nun über das kleine Brüderchen namens Charlie freuen. Regelmäßig gibt die Familie auch Einblicke in ihren Alltag. Jetzt zeigte Helen im Netz, wie gut sie sich als dreifache Mutter schlägt!

Auf Instagram teilte die "Coronation Street"-Darstellerin nun einen Schnappschuss, auf dem sie mit Matilda und ihrem Jüngsten bei einem Shoppingausflug zu sehen ist. Während ihre Tochter ihr dabei liebevoll einen Kuss auf die Stirn gibt, stillt die 30-Jährige den kleinen Wonneproppen in einer Umkleidekabine. "So schön, sich heute in den Geschäften umzusehen", betitelte Helen ihren Beitrag. Ihrer Fangemeinde entgeht dabei natürlich nicht, was für eine Powerfrau die 30-Jährige ist. "Superfrau! Ich weiß echt nicht, wie du das alles schaffst", schrieb eine begeisterte Userin.

Dass ein weiteres Kind für die Britin und den Fußballprofi nicht mehr infrage kommt, hatte das Paar in der Vergangenheit bereits durchblicken lassen. Die Familienplanung der beiden scheint also mit Charlies Geburt endgültig abgeschlossen zu sein. "Das ist definitiv mein letztes Baby, das versichere ich dir", erklärte die 30-Jährige im Gespräch mit Lorraine im Januar.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihrem Sohn Charlie

