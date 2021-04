Herzogin Camilla (73) erwies Prinz Philip (✝99) eine ganz besondere Ehre. Am heutigen Samstag fand die Trauerfeier zu Ehren des Mannes von Queen Elizabeth II. (94) in der Sankt George's Chapel in Windsor statt. Beim Trauergottesdienst nahmen die 30 engsten Familienmitglieder des verstorbenen Herzogs von Edinburgh teil. Auch Prinz Charles' (72) Frau war dabei – sie trug während des Gottesdienstes eine ganz besondere Brosche an ihrem schwarzen Kostüm.

Die silberne Brosche an Camillas Kleidung war nicht zu übersehen. Wie Daily Mail berichtet, handelt es sich dabei um die Bugle-Horn-Brosche der Rifles, die die Herzogin von Cornwall im vergangenen Juli von ihrem Schwiegervater überreicht bekommen hatte. In einer feierlichen Zeremonie hatte Philip damals sein Amt als Ehrenoberst des Infanterieregiments The Rifles, das er seit 2007 innehatte, an Camilla abgegeben.

Die 72-Jährige und Philip standen sich sehr nahe. Besonders traurig: Der 99-Jährige verstarb an Camilla und Charles' 16. Hochzeitstag. Das Paar hatte sich am 9. April 2005 nach einer turbulenten Liebesbeziehung endlich das Jawort gegeben. Auch Philip hatte damals an den Feierlichkeiten teilgenommen.

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Camilla bei Prinz Philips Trauerfeier

Getty Images Prinz Philip, Juni 2010 in Halifax

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla an ihrem Hochzeitstag, 2005

