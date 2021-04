In Windsor werden die Sicherheitsvorkehrungen auf ein Maximum hochgefahren. Am heutigen Samstag findet die Trauerfeier zu Prinz Philips (✝99) Beerdigung in der Saint George’s Chapel auf Schloss Windsor statt. Bevor die Prozession um ungefähr 14:00 Uhr losgeht, tauchen die ersten Fotos auf, auf denen zu sehen ist, wie die Stadt sich auf die international verfolgte Beerdigung vorbereitet. Doch kurz vor der Prozession gab es in der Stadt Windsor einen Stromausfall!

Wie The Sun berichtet, meldeten heute morgen mehrere Anwohner in Windsor, dass bei ihnen der Strom ausgefallen sei. Während sich die zuständigen Personen um den Stromausfall kümmerten, nahmen viele Betroffene die Situation mit Humor. Ein Bewohner schrieb belustigt auf Twitter: "Am Tag der Beerdigung: Stromausfall in Windsor... Wahrscheinlich haben sie unsere Versorgung gekappt, weil sie den ganzen Strom brauchen." Inzwischen soll die Stromversorgung jedoch wieder hergestellt worden sein.

Während sich manche noch um die Stromversorgung kümmerten, patrouillieren bereits schwer bewaffnete Polizisten mit Gewehren und dicken Schutzwesten durch die Stadt Windsor. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden aufgrund von Prinz Philips Beerdigung enorm verschärft. Vor allem müssen die Beamten dafür sorgen, dass Menschenmassen der Beerdigung fernbleiben. "Hoffentlich haben die Leute auf die Bitten in den letzten Tagen gehört und bleiben zu Hause", hoffte ein Polizist gegenüber The Sun.

Getty Images Sicherheitsaufkommen in Windsor zu Prinz Philips Beerdigung

United Archives GmbH / ActionPress Prinz Philip und Queen Elizabeth II. am Schloss Bellevue, 2015

Getty Images Polizisten patrouillieren in Windsor an Prinz Philips Beerdigung, April 2021

