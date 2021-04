Für die Ex on the Beach-Kandidatin Roxy ist Till tabu! In dem TV-Format treffen die Teilnehmer auf ihre Verflossenen – doch auch untereinander bändeln die Singles in den Partynächten miteinander an. So auch die flirtfreudigen Teilnehmer Till und Roxy. Obwohl die zwei schon am ersten Abend Zärtlichkeiten ausgetauscht hatten, stellte Roxy dann klar: Sie wolle nichts mit dem Tattoo-Liebhaber anfangen – und zwar wegen dessen Ex-Freundin Hanna!

Denn Roxy und Hanna kennen sich aus ihrer Zeit bei Temptation Island. 2020 nahm Letztere gemeinsam mit Till als Paar an der Show teil. Die Brünette fungierte damals als Verführerin. Da die Ladys anscheinend immer noch ein gutes Verhältnis zueinander pflegen, könne sie ihrem Verlangen nach dem Muskelmann nicht nachgehen: "Das Problem ist einfach Hanna. Ich bin gut mit Hanna und ich weiß, sie kommt hier rein. Wenn sie erfährt, dass ich mit Till rumgemacht habe – das reicht ja schon!", erklärte sie in der Folge.

Roxy sei sich einfach sehr sicher, dass Hanna noch zur Sendung dazustoßen werde. Immerhin ist das ja auch das Prinzip des Unterhaltungsformats. Und die 27-Jährige könnte tatsächlich recht behalten. Denn ein Trailer zeigte bereits, dass die Blondine ihren Verflossenen Till am Strand von Mexiko überraschen wird. Wie Hanna auf Till und Roxys kleines Techtelmechtel wohl reagieren wird?

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, bekannt durch "Temptation Island" 2020

TVNow/ Frank Fastner Der "Ex on the Beach"-Cast 2021

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Paar Hanna und Till

