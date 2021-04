Ellie Goulding (34) präsentiert ihren großen Babybauch! Ende Februar gab die Sängerin bekannt, dass sie und ihr Ehemann Caspar Jopling (29) zum ersten Mal Eltern werden. Als die Britin diese süße Nachricht mit ihren Fans teilte, war sie bereits in der 30. Woche. Lange dauert es demnach nicht mehr, bis ihr Baby das Licht der Welt erblickt. Aber auch hochschwanger lässt Ellie es keineswegs ruhiger angehen. Wie toll ihr der XXL-Bauch steht, zeigte nun ihr Mann Caspar bei einem Ausflug.

Die "Love Me Like You Do"-Interpretin und der Kunsthändler besuchten nun gemeinsam eine Londoner Kunstgalerie. Seine hochschwangere Frau vor den farbenfrohen Gemälden zu sehen, schien Caspar so sehr gefallen zu haben, dass er ein Foto davon in seiner Instagram-Story teilen musste. Darauf ist die 34-Jährige in einem engen Shirt mit Zebramuster zu sehen. Ihre Kugel scheint noch einmal einen ordentlichen Schub gemacht zu haben, denn die ist mittlerweile riesig.

Die werdende Mutter fühlt sich sichtlich wohl mit ihrem Babybauch. Und auch für Caspar ist die Zeit aktuell aufregend. Im Vogue-Interview Ende Februar, als Ellie zum ersten Mal über ihre Schwangerschaft sprach, plauderte sie aus: "Ich habe Kurven, die ich vorher noch nie hatte. Ich genieße es. Mein Mann genießt es."

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding während ihrer Schwangerschaft, März 2021

Instagram / casparjopling Ellie Goulding, April 2021

Backgrid / ActionPress Caspar Jopling und Ellie Goulding, November 2019

