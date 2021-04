Wie viel musste Shirin David (26) eigentlich für ihre Uhr blechen? Dass im Kleiderschrank der Rapperin durchaus teure Accessoires zu finden sind, dürfte längst klar sein – so zeigte sich die Musikerin beispielsweise erst vor rund einem halben Jahr in einem Look, der offenbar über 3.000 Euro kosten soll. In einem kürzlichen Interview mit Kinder-Reportern wurde die Hamburgerin nun auf den teuersten Gegenstand in ihrem Besitz angesprochen – und offenbarte: Für ihre Uhr musste Shirin ordentlich Scheine hinblättern!

Nachdem Begrifflichkeiten wie "Bubble Butt", "Hoes" und Co. bereits geklärt waren, interessierten sich die Kids-Journalisten Pauline und Romeo in der aktuellen Ausgabe der "Late Night Berlin"-Rubrik "Kinder fragen Rapper" besonders für Shirins Armbanduhr – immerhin soll das gute Stück rund 47.000 Euro gekostet haben. Nachdem Pauline sich vom ersten Preisschock erholt hatte, fragte sie die "Gib Ihm"-Interpretin, ob das Schmuckstück für so viel Geld denn auch etwas Besonderes könne. "Na ja, die Uhr kann vor allem glitzern, ganz schön aussehen und die Uhrzeit zeigen", schmunzelte Shirin.

Bei Shirin wird Ehrlichkeit also großgeschrieben – anders als bei Rapper Veysel. Der "4Blocks"-Darsteller sorgte bei seinem Besuch der Kids ebenfalls mit seiner funkelnden Uhr für Aufsehen. Sein Modell habe nach eigener Aussage aber nur 20 Euro gekostet. Diese Angabe enttarnten Romeo und Pauline jedoch prompt als Lüge – und wurden in ihrer Annahme bestätigt. Immerhin hatte Veysel anschließend eine plausible Ausrede für seine kleine Notlüge: "Ich hab nur gelogen, damit die Kinder draußen nicht denken, dass sie auch so eine teure Uhr brauchen!"

Instagram / shirindavid Shirin David in Berlin im Mai 2020

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Getty Images Veysel Gelin, Schauspieler

