Die zwei halten zusammen! Die Schauspielerin Selma Blair (48) geht offen mit ihrer Krankheit um. 2018 offenbarte die "Eiskalte Engel"-Darstellerin, dass sie an Multipler Sklerose leide. Ihre Chemotherapie hatte schwere Folgen: Sie war auf Gehhilfen angewiesen und hatte Schwierigkeiten beim Sprechen. Seit einigen Monaten steht ihr vor allem ihr Freund, der Filmemacher Ron Carlson, bei. Paparazzi hielten nun einen herzerwärmenden und liebevollen Moment der Turteltauben fest.

Das Pärchen wurde nun bei einem entspannten Treffen in Los Angeles gesichtet. Nachdem die Beauty aus ihrem Auto ausgestiegen war, begrüßte Ron sie mit einer innigen Geste. Selmas Liebster umarmte sie nicht nur, sondern legte schützend seine Hände auf ihren Kopf, während sie sich vertraut an seine Brust lehnte. Eine gefühlvolle Aufnahme, die verdeutlicht, dass der Produzent ihr wohl stets eine große Stütze ist.

Dass ihr die Liebe zu Ron anscheinend sehr guttut, sieht man auch auf Selmas Social-Media-Kanal. So posierte die 48-Jährige jüngst in einem roten Retro-Bikini am Strand. Ihre Brust bedeckte sie lediglich mit einem gigantischen Hut. Doch was ihre Follower noch mehr überzeugt, ist Selmas strahlendes Lächeln auf dem Pic.

