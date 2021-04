Kelly Osbourne (36) schwebt momentan im absoluten Liebesglück! Dabei hatte es die Tochter der britischen Rockröhre Ozzy Osbourne (72) zuvor in Bezug auf Männer nicht immer leicht. So scheiterten ihre beiden früheren Verlobungen mit Luke Worrall (31) und Matthew Mosshart. Auch die darauffolgenden Beziehungen waren nur von kurzer Dauer. Aber seit einigen Monaten scheint die Beauty wieder total glücklich zu sein – und zwar mit dem Schauspieler Erik Bragg. Paparazzi hielten nun fest, wie verliebt Kelly in ihren neuen Freund ist!

Auf Bildern, die der DailyMail vorliegen, konnte man nun einen Blick auf das Pärchen und seinen liebevollen Umgang miteinander erhaschen. Die Turteltauben waren gerade dabei, an einem Auto zu werkeln, als es Kelly offenbar überkam: Die 36-Jährige packte sich ihren Erik und knutschte ihn leidenschaftlich in der Öffentlichkeit ab! Danach grinste sie den Plötzlich Prinzessin-Darsteller an und schien aus dem Strahlen gar nicht mehr herauszukommen.

Allgemein scheint Kelly ihr Leben zur Zeit in vollen Zügen zu genießen. Im vergangenen Jahr hatte sie es mithilfe einer Magen-OP, ausgewogener Ernährung und regelmäßiger Bewegung geschafft, rund 40 Kilo abzunehmen. Seither präsentiert sie ihre neue Figur und ihre positive Lebenseinstellung regelmäßig stolz im Netz.

