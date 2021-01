Kelly Osbourne (36) fühlt sich jetzt offenbar richtig wohl in ihrer Haut! Die Sängerin verlor in der Vergangenheit eine Menge Gewicht: Fast 40 Kilo hat die Tochter der Metal-Legende Ozzy Osbourne (72) abgenommen. Nach ihrem Gewichtsverlust strotzt die Musikerin nur so vor Selbstbewusstsein und fühlt sich mittlerweile ziemlich sexy. Das stellte Kelly nun in einem lässigen Bauchfrei-Look erneut unter Beweis!

Paparazzi lichteten die 36-Jährige dabei ab, wie sie durch Beverly Hills schlenderte. Bis auf ein stylishes weißes Crop-Top war Kelly komplett in Schwarz gekleidet: Zu einer dunklen Jogginghose kombinierte sie eine coole Lederjacke, ihre lila Haare hatte die Beauty zu zwei lässigen Zöpfen gebunden. Auffällig an dem Look: Kellys schlanke Figur wurde durch das bauchfreie Oberteil besonders gekonnt in Szene gesetzt.

Kelly hatte es mithilfe von Sport, gesunder Ernährung und einer besonderen Operation geschafft, so viel abzunehmen: Vor einiger Zeit ließ sie sich eine Magenmanschette einsetzen – diese half ihr, ihr Gewicht niedrig zu halten.

Getty Images Kelly Osbourne im Oktober 2020

Getty Images Kelly Osbourne mit ihrem Vater Ozzy

Getty Images Kelly Osbourne, Schauspielerin

