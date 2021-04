Sie ist stolz auf ihren Körper und will anderen Müttern Mut machen! Vor knapp einem halben Jahr ist YouTube-Star Paola Maria (27) zum zweiten Mal Mama geworden. Seitdem ihr Söhnchen Alessandro auf der Welt ist, hat die Influencerin alle Hände voll zu tun. Doch mit einer Sache stresst sie sich überhaupt nicht – ihrem After-Baby-Body. Im Netz zeigt Paola nun ganz offen und ehrlich ihren Bauch und teilt damit eine wichtige Message!

In ihrer Instagram-Story präsentiert die 27-Jährige selbstbewusst ihre Körpermitte fünf Monate nach der zweiten Geburt. "Es ist ein ganz normaler Bauch und man sollte sich nie dafür schämen. An alle Mamis da draußen, macht euch keinen Kopf darum", betont sie stolz. Dass die Beauty Dehnungsstreifen hat, stört sie aber nicht im Geringsten. "Das ist überhaupt nicht schlimm. Deshalb habe ich auch bewusst den Filter weggelassen. So sieht eben ein normaler Bauch nach zwei Schwangerschaften aus", erzählt sie in ihrer Story weiter.

Das Bild, das sie im Spiegel sieht, macht Paola ziemlich stolz. "Er ist schon wieder gut flach geworden. Die Haut ist auch schon wieder besser geworden", zieht sie ihr Fazit. Eine Diät hat die YouTuberin aber nicht gemacht, viel lieber wolle sie mit etwas Sport gesünder und fitter werden.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria mit ihren zwei Söhnen Leonardo (l.) und Alessandro (r.)

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria in Dubai

Anzeige

Wie findet ihr Paolas ehrlichen Talk über ihren After-Baby-Bauch? Total super und toll! Ich hätte mich das nicht getraut... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de