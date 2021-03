Paola Maria (27) ist in Form! Die YouTuberin und ihr Mann Sascha Koslowski (34) wurden im November vergangenen Jahres zum zweiten Mal Eltern. Die Mutter brachte ihren zweiten Sohn Alessandro mit etwas Verspätung zur Welt. Ihre Follower lässt die Influencerin regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben und zeigt dabei gerne mal, was sie hat. Nun zeigt Paola ganz stolz, wie gut ihre Figur mittlerweile schon wieder aussieht!

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert die Beauty ihren Followern jetzt ihren trainierten Körper. Auf beiden Fotos rekelt sie sich sexy vor der Kamera. Dabei hat sie auf einem der Schnappschüsse sogar ihre Hose geöffnet. Ihrem lasziven Blick nach zu urteilen, scheint sich die zweifache Mutter sehr wohl in ihrer Haut zu fühlen. Die Geburt ist inzwischen vier Monate her, doch das sieht man der 27-Jährigen überhaupt nicht an.

Neben unzähligen Followern begeistern sich auch zahlreiche Kollegen für die heißen Momentaufnahmen der Mutter: "Wow", kommentiert beispielsweise die Influencerin Carmen Kroll. Und auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Enisa Bukvic meldet sich unter dem Beitrag zu Wort: "Ich liebe die Hose und dich!"

Paola Maria, YouTuberin

Paola Maria und ihr Sohn Leonardo in Dubai

Paola Maria mit ihrem Sohn Leonardo

