Die zweite Promis unter Palmen-Folge endet am kommenden Montag deutlich früher! Nachdem die Programmverantwortlichen von Sat.1 die erste Ausgabe der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel aufgrund des Homophobie-Skandals aus der Joyn-Mediathek entfernt hatten, verschwand kurz darauf auch die zweite Folge aus der Mediathek. Am 19. April soll dennoch die nächste "Promis unter Palmen"-Folge auf Sat.1 laufen: Diese wird jedoch deutlich gekürzt ausgestrahlt!

Wie DWDL jetzt berichtet, endet die kommende "Promis unter Palmen"-Folge am Montag statt um 22:50 Uhr schon um 22:20 Uhr. Daraufhin soll die "Promis unter Palmen – Die Late-Night-Show" auf Sat.1 anlaufen. Zuschauer am Montag werden daher mit Sicherheit eine gekürzte Version der Folge zu sehen bekommen, als die Fans, die sich in der Joyn-Mediathek kurzzeitig ansehen konnten.

Welche Szenen die Programmverantwortlichen aus der zweiten "Promis unter Palmen"-Folge strichen, ist noch nicht bekannt. Der Sender gab nach dem Homophobie-Eklat in einem offiziellen Statement nur an, "alle verbleibenden Folgen" nochmals umfassend prüfen zu wollen.

Anzeige

© SAT.1 Prinz Marcus von Anhalt, Kandidat bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1 Willi Herren bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1 Calvin Kleinen, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de