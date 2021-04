Kim Kardashian (40) legt ihre Finanzen offen! Vergangene Woche durfte sich die erfolgreiche Unternehmerin über einen besonderen "Titel" freuen: Nach Erhebungen des Wirtschaftsmagazins Forbes wurde die schöne US-Amerikanerin nach ihrer Halbschwester Kylie Jenner (23) und ihrem Noch-Ehemann Kanye West (43) ebenfalls offiziell zur Milliardärin ernannt. Doch ist die Reality-TV-Darstellerin möglicherweise noch viel reicher – sogar reicher als all ihre Familienmitglieder?

In einem Interview mit der New York Times plauderte die vierfache Mutter jetzt über ihr irres Vermögen. In dem Gespräch stellte die 40-Jährige auch klar: Ihr Unterwäscheunternehmen SKIMS, das von Forbes auf einen Wert von circa 417 Millionen Euro geschätzt wurde, ist eigentlich viel wertvoller. Laut Kim hat die Firma einen Wert von 1,3 Milliarden Euro – und macht die Dunkelhaarige dem Magazin zufolge zum reichsten Mitglied der Kardashian-Jenners!

Ihr Vermögen dürfte Kim in den kommenden Monaten noch zugutekommen. Der TV-Bekanntheit steht noch ein aufwendiger Scheidungsprozess von ihrem Ex Kanye bevor. Zwar soll das ehemalige Glamour-Paar einen Ehevertrag geschlossen haben – die Anwaltskosten für die bürokratische Trennung dürften jedoch trotzdem nicht ohne sein.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de