Die königliche Familie ist auf Schloss Windsor eingetroffen. Prinz Philip (✝99) wird in der St. George's Kirche beigesetzt – nur seine 30 engsten Angehörigen dürfen an der Beisetzung teilnehmen. Bis die Zeremonie beginnt, dürfte es nun nicht mehr lange dauern – inzwischen wurden auch schon die ersten Familienmitglieder gesichtet, wie sie auf Schloss Windsor eintreffen. So sind nun die ersten Bilder von Prinz Charles (72), Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) erschienen!

Die Royals wurden abgelichtet, wie sie zu der Beerdigung gefahren wurden. Während William und Charles in einen schlichten schwarzen Anzug gehüllt sind, trägt Kate ebenfalls eine schwarze Robe – allerdings ergänzt besonderer Schmuck ihr Outfit: Eine prunkvolle Perlenkette ziert den Hals der dreifachen Mutter. Diese gehört eigentlich Queen Elizabeth II. (94) – sie hatte Kate das atemberaubende Schmuckstück geliehen – genau wie die Ohrringe in Tropfenform, die die 39-Jährige für diesen traurigen Anlass ausgewählt hat.

Auch andere Trauergäste wurden bereits gesichtet: Philips Enkelin Zara Tindall (39) und ihr Mann Mike (42) scheinen ebenfalls eingetroffen zu sein – genau wie Prinzessin Beatrice (32) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (37).

Anzeige

Getty Images Prinz Philip im September 2016

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, April 2021 in Windsor

Anzeige

Getty Images Mike und Zara Tindall bei der Beerdigung von Prinz Philip

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de