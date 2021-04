Am kommenden Samstag wird Prinz Philip die letzte Ehre erwiesen. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) ist am Freitag im Alter von 99 Jahren verstorben und wird im Rahmen einer kleinen Trauerfeier in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor beigesetzt. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage können dem Begräbnis maximal 30 Gäste – also nur die engsten Verwandten und Vertrauten – beiwohnen. Aber wie können eigentlich die anderen Familienmitglieder und Freunde Philips Beerdigung verfolgen?

Laut einem Bericht von The Sunday Telegraph sei für diesen Fall vorgesorgt: Gästen, die aufgrund der Corona-Auflagen nicht persönlich zu Philips Beerdigung erscheinen können, würden demnach Login-Daten für einen Livestream ausgehändigt werden. Zwar sei dieser Clip genau derselbe, den auch die Medien für ihre Berichterstattung nutzen, jedoch enthalte dieses Video keine Kommentare eines Moderators.

Ein Mitglied der Trauergemeinschaft könnte die Beisetzung auf diesem Weg sogar von Übersee verfolgen: Herzogin Meghan (39) wird im Gegensatz zu ihrem Mann Prinz Harry (36) nämlich nicht nach Großbritannien reisen, um der Beerdigung beizuwohnen. "Die Herzogin von Sussex bekam von ihrem Arzt den Rat, nicht zu reisen", erklärte ein Palastsprecher gegenüber People. Aufgrund ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft verbleibt Meghan also mit Sohnemann Archie Harrison (1) in den USA.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Philip, 2016

Anzeige

Getty Images Prinz Philip im August 2017 in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de