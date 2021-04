Im vergangenen Februar ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Vanessa Tamkan (24) zum ersten Mal Mutter geworden. Seit ihr kleiner Sohn Carlo auf der Welt ist, hat sich das Leben der Unternehmerin um 180 Grad gedreht – und nicht nur das, auch ihr Körper hat sich in den vergangenen Monaten natürlich deutlich verändert. Und darauf ist Vanessa total stolz und zeigt das ganz selbstbewusst ihrer Community!

In ihrer Instagram-Story präsentiert die 24-Jährige gute zwei Monate nach der Entbindung ihres Sohnemannes nur in Unterwäsche ihren Körper – und der kann sich wirklich sehen lassen. Vanessa betont dabei aber auch, dass bei ihr hier und da ein paar Dehnungsstreifen sind, die vielleicht nicht auf den ersten Blick zu sehen sind. "Was du siehst und was du nicht siehst. Aber ich sehe es und zeige es euch, weil es wichtig ist, hier auch die Realität zu zeigen", schreibt sie zu einem Bild ihres Popos.

Für die frischgebackene Mama sind diese kleinen Makel aber überhaupt kein Problem – im Gegenteil: Sie ist super-stolz darauf. "Ich finde es wichtig, dass man zufrieden und glücklich durchs Leben gehen kann, egal was sich verändert – und das man dankbar dafür ist, einen gesunden Körper zu haben", erzählt sie in ihrer Story weiter. Sie sei einfach nur happy darüber, dass ihr Körper in den vergangenen 24 Jahren alles so gut mitgemacht hat.

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im Februar 2021

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de