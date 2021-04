Prinz Harrys (36) Familie bot ihm offenbar keinen herzlichen Empfang. Vor einigen Tagen reiste Harry aus den USA für die Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip (✝99) an. Seine Frau Meghan (39) ließ er in ihrer Heimat zurück, da sie aktuell mit dem zweiten Kind des Paares schwanger ist. Doch nicht nur mit der Schwangerschaft machten Harry und Meghan kürzlich Schlagzeilen. Auch ein brisantes Interview, in dem das Paar den Königspalast heftig kritisierte, sorgte weltweit für Furore. Und so sollen Harrys Verwandte ihm bei Philips Beerdigung auch eher die kalte Schulter gezeigt haben.

Wie ein Insider des britischen Königshauses gegenüber The Mail On Sunday ausplauderte, empfing Harrys Familie ihn auf Philips letztem Weg nicht unbedingt mit offenen Armen. Doch ein Familienmitglied wollte wohl doch über den Schatten springen: "Ironischerweise ist Prinz Andrew der Einzige, der ihm gegenüber seine Sympathie ausgedrückt hat", verriet die Quelle. Andrew wisse aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, unter den britischen Royals der Außenseiter zu sein – und in dieser Position befindet sich auch nun Harry.

Doch die Gründe für ihre jeweilige Außenseiterrolle sind nicht unbedingt miteinander vergleichbar. Während Harry und Meghan in einem Interview mit Oprah Winfrey (67) letztendlich die royale Familie ziemlich übel hinstellten, geriet Andrew (61) aus einem anderen Grund in die Schlagzeilen: Er soll in den Sexhandelring des verstorbenen Milliardärs Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt sein.

Getty Images Der Trauerzug an Prinz Philips Beerdigung, 17. April 2021

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Harry im Juni 2014

Getty Images Prinz William, Prinz Andrew, Prinz Harry und Prinz Edward in Windsor Castle

