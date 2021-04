Shirin David (26) ist auf YouTube zurück! Etwas längere Netz-Pausen sind bei der Musikerin keine Seltenheit. Schon des Öfteren zog sich die Bambi-Preisträgerin für eine gewisse Zeit aus der Öffentlichkeit zurück – insbesondere auf YouTube war es erneut für eine lange Zeit ziemlich ruhig um die Blondine gewesen. Damit ist jetzt aber Schluss: Shirin feierte das langersehnte Comeback auf ihrem Kanal!

"Herzlich willkommen bei mir zu Hause – ihr wart noch nie hier", kündigt die Beauty zu Beginn des YouTube-Clips an. Aber nicht nur die Fans der 26-Jährigen dürften im Hinblick auf dieses Comeback inklusive Roomtour total aufgeregt sein – auch die "Gib ihm"-Interpretin gibt zu, ziemlich nervös zu sein. "Ich freue mich richtig krass, wieder zurückzusein, es fühlt sich unfassbar gut an – ein bisschen lost und ein bisschen aufgeregt – aber es fühlt sich gut an", berichtet Shirin und verrät, dass in nächster Zeit noch weitere Videos und auch neue Hits folgen werden.

Die Fans der einstigen DSDS-Jurorin sind völlig aus dem Häuschchen – anscheinend erfüllt Shirins Rückkehr auf YouTube sie mit großer Freude. "YouTube hat noch nie so ein Comeback gesehen", schrieb nicht nur ein begeisterter Nutzer in den Kommentaren.

Anzeige

Getty Images Shirin David bei den Bambi Awards 2019

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige

Instagram / shirindavid Rapperin Shirin David im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de