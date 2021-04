Es ist kaum zu übersehen, dass diese beiden ein Paar sind! Seit wenigen Monaten ist es nun ganz offiziell: Nach der Trennung von ihrem Ex Brian Austin Green (47) ist Schauspielerin Megan Fox (34) wieder glücklich vergeben an Musiker Machine Gun Kelly (30). Kaum ein Tag vergeht, an denen sich die zwei nicht verliebt in der Öffentlichkeit zeigen. So wie vor wenigen Tagen erst wieder: Im Partnerlook machten MGK und Megan die Straßen unsicher!

Paparazzi erwischten das Paar am Mittwochabend in Santa Monica nach einem romantischen Dinner-Date. Die Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen ganz eindeutig, dass die beiden eine eingeschworene Einheit sind. Denn neben ihrer Liebe verbindet sie auch ihr Style – so zumindest vor wenigen Tagen. Nicht nur der 30-Jährige trug an diesem Tag einen auffälligen blaufarbenen Karo-Zweiteiler, auch seine Liebste verblüffte mit einer ähnlichen Jacke im gleichen Stil.

Dass es den beiden schon länger ziemlich ernst ist, dürfte Fans kein Geheimnis mehr sein. Colson Baker, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, will nämlich aktuell mehr und mehr Zeit mit der Familie der 34-Jährigen verbringen. "Colson ist gerade dabei, ihre Kinder kennenzulernen", hatte erst kürzlich ein Insider gegenüber People ausgeplaudert. Mit Noch-Ehemann Brian hat Megan die Söhne Noah (8), Bodhi (7) und Journey (4).

