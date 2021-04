Wer ist denn dieser süße Fratz? Jessica Alba (39) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern genießt gemeinsam mit ihren drei Kindern Honor (12), Haven (9) und Hayes (3) sowie ihrem Ehemann, Filmproduzent Cash Warren (42), ihr Familienglück in vollen Zügen. Nur ganz selten teilt Jessica Bilder von ihrem jüngsten Spross Hayes. Doch jetzt verzückt die "Honey"-Darstellerin die Netzgemeinde mit einem supersüßen Pic des Alba/Warren-Nachwuchses!

Ist der aber groß geworden! Auf Instagram schreibt die Hollywood-Beauty jetzt: "Welcher Blaubeer-Smoothie, Mama?" Das passende Bild dazu zeigt ihren süßen Sohnemann, dessen Gesicht ganz verschmiert von der gesunden Leckerei ist! Lange kann er seinen Smoothie-Genuss so sicher nicht vor seiner Promi-Mama verbergen. Kaum zu glauben: Der kleine Hayes ist mittlerweile schon drei Jahre alt!

Die Fans der 39-Jährigen kriegen sich angesichts dieses putzigen Anblicks kaum wieder ein! "So ein hübscher Junge", "Oh mein Gott, schau ihn dir an – ich kann mich noch genau daran erinnern, als du verkündest hast, dass du schwanger bist" und "Er ist so süß" sind nur einige von vielen Kommentaren, die man zu dem Bild liest. Außerdem regnet es ganz viele Herz-Emojis für den seltenen Schnappschuss!

Getty Images Jessica Alba, Juni 2019 in Monaco

Instagram / jessicaalba Hayes Alba Warren, Sohn von Jessica Alba

Getty Images Jessica Alba und ihr Mann Cash Warren mit ihren Kindern Haven, Hayes und Honor bei einem Event

