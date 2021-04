Popsängerin Katy Perry (36) und ihr Mann, der Hollywood-Star Orlando Bloom (44), sind im Sommer letzten Jahres zum ersten Mal gemeinsam Eltern geworden. Die kleine Daisy Dove Bloom macht den beiden ganz offensichtlich viel Freude – und natürlich freuen sich neben dem Paar auch Katys Kollegen über die kleine Maus. Unter anderem auch ihr American Idol-Jurykollege, der Country-Sänger Luke Bryan (44): Der Musiker schenkte Daisy eine echte Luftpistole!

Fläschchen, Schnuller, Windeln – die Liste an angemessenen Geschenken für einen neuen Erdenbürger ist lang. Aber was Sänger Luke Bryan sich einfallen ließ, erstaunte selbst US-Moderator Jimmy Kimmel (53). In dessen Talkshow Jimmy Kimmel Live! gab Luke nämlich zu, der kleinen Daisy eine Luftpistole des gleichnamigen Schusswaffenherstellers "Daisy" geschenkt zu haben. Der Moderator fragte Luke daraufhin, ob Katy ihre sieben Monate alte Tochter wohl jemals damit spielen lassen würde. "Nein, die [Pistole] wird wohl niemals das Tageslicht erblicken", amüsierte sich der Country-Sänger über seine fragwürdige Aktion.

Andere Promis machten dem kleinen Fratz deutlich ungefährlichere Geschenke: Sängerin Ariana Grande (27) entschied sich zum Beispiel für einen wärmenden Schneeanzug und Kollegin Taylor Swift (31) bestickte ein rosafarbenes Schmusedeckchen mit der Aufschrift "Baby Bloom".

Getty Images Luke Bryan, Katy Perry und Lionel Richie bei "American Idol", 2018

Getty Images Luke Bryan bei den Academy Of Country Music Awards

Getty Images Countrysänger Luke Bryan

