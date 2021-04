Aktuell ist Nina König als Verführerin bei Temptation Island zu sehen – jetzt verrät das Erotik-Sternchen, dass es schwanger ist! Seit dem 11. April kann man auf RTL verfolgen, wie das Camgirl versucht, mit elf weiteren Damen vier vergebene Herren um den Finger zu wickeln. Noch ist unklar, wie die Show für die Jungs ausgeht. In Ninas Leben hat sich seit den Dreharbeiten aber so einiges getan: Mit Promiflash spricht die 22-Jährige nun über ihre Schwangerschaft – erst vergangenes Jahr hatte sie nämlich ihr erstes Baby verloren.

"Die Tatsache, dass ich wieder schwanger bin, ist das Schönste, was mir dieses Jahr passiert ist. Ich bin gerade in der neunten Woche. Alles ist noch sehr sehr früh, aber ich bin so glücklich, dass ich es in die Welt herausschreien möchte", berichtete Nina euphorisch im Gespräch mit Promiflash. Die Freude ist doppelt so groß, da das Erotikmodel vergangenes Jahr ihr erstes Kind im sechsten Monat verloren hat. Die kleine Coco König kam im Dezember infolge von Plazentaproblemen tot zur Welt. Angst, erneut einen solchen Schicksalsschlag zu erleiden, hat Nina aber nicht. "Ich denke, so viel Pech kann man nicht zweimal haben. Ich werde aber darauf achten, keinen Stress zu haben und alles ganz ruhig angehen zu lassen", gab sich die Sängerin optimistisch.

Tatsächlich ist der Nachwuchs ein absolutes Wunschkind – auch wenn Nina mit dem Vater nicht liiert ist und ihr Kind als Single-Mama großziehen möchte. Der werdende Papa freue sich, wolle aber nicht in der Öffentlichkeit stehen. "Es war geplant. Tatsächlich rieten mir die Ärzte dazu, sehr zeitnah wieder schwanger zu werden, da das Risiko einer weiteren Totgeburt so geringer ist", schloss die Pornodarstellerin ab.

TVNOW / Frank Fastner Nina König, "Temptation Island"-Verführerin 2021

Sonstige Nina König, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / ninakoenig_official Nina König, Camgirl

