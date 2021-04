Marlisa ist entsetzt! Das Curvy-Model und ihr Liebster Fabio nehmen an Temptation Island teil, um die Treue des Muskelmannes auf die Probe zu stellen. Das Paar führt nämlich eine offene Beziehung, in der der Beau One-Night-Stands haben darf, sofern der Kontakt danach abbricht. Jedoch war er dabei nicht immer ganz ehrlich – darum möchte Fabio in dem Fremdflirt-Format jetzt seine Liebe beweisen. Die Bilder, die Marlisa nun von ihrem Freund in Aktion zu sehen bekam, schockierten sie allerdings zutiefst!

"Ich schäme mich für ihn, weil er einfach vergessen hat, dass wir hier im Fernsehen sind", gestand die verzweifelte Blondine. Sie hatte zuvor Aufnahmen zu sehen bekommen, auf denen Fabio einigen Damen sehr nahekam und sogar vor laufenden Kameras erzählte, dass er mit dem Sexleben in seiner Beziehung unglücklich sei. "Er sollte mir seine Treue beweisen, die Liebe beweisen – und das, was ich da gesehen habe, ist nicht mal ansatzweise das, was er mir beweisen wollte", gab die Beauty unter Tränen zu.

Marlisa räumte ein, die Beziehung immer mehr anzuzweifeln – und fasste daraufhin einen dramatischen Entschluss: "Wenn er so weiter macht, dann kann er gleich nach 'Temptation Island' seine Sachen bei mir zu Hause packen und zu einer der H*ren ziehen, dann ist es endgültig für mich vorbei."

